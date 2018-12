Discussie over racisme leidt tot afranseling WHW

19 december 2018

12u41 0 Ternat Een dertiger is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur voor een vechtpartij ter hoogte van een café in Ternat. Aanleiding was een discussie over racisme.

Op 17 september 2016 kregen de beklaagde en het slachtoffer het met elkaar aan de stok na een typische discussie over racisme en discriminatie. A.S. besloot buiten even af te koelen en een sigaretje te roken, tot zijn ‘gesprekspartner’ bij hem kwam staan. Dat had die laatste beter niet gedaan. Hij sloeg zijn tegenstander neer en verhinderde met trappen en vuistslagen dat hij weer recht zou krabbelen. A.S. minimaliseerde de feiten. “Ik heb hem aangemaand om weg te gaan en hierbij heb ik hem één keer ongelukkig geraakt”, klonk het. Beelden van de beveiligingscamera’s van de nabijgelegen frituur toonden echter het tegendeel aan. De verdediging vroeg desalniettemin om mildheid, omdat de man uitgelokt zou zijn geweest door de racistische bewoordingen van zijn rivaal. De rechter nam deze verschoningsgrond niet aan.