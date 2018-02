Dimitri Vandenhende is nieuw gemeente-raadslid 16 februari 2018

Dimitri Vandenhende (33) legde zopas de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor N-VA. Vandenhende vervangt Rony De Backer die met gezondheidsproblemen sukkelt. Het gaat om een tijdelijke vervanging. Dimitri Vandenhende is de kleinzoon van dokter Vandenhende die destijds volksvertegenwoordiger was voor de toenmalige CVP. Het nieuwe raadslid zetelt ook in de OCMW-raad. (WDS)