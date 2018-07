Dieven verkopen gestolen drank deur aan deur OUD-SPELER BREEKT MET DRIE KOMPANEN IN BIJ SPARTA DEN BOS TOM VIERENDEELS

10 juli 2018

02u42 0 Ternat De politie heeft vier inbrekers, onder wie een oud-speler, gearresteerd die hebben toegeslagen bij Sparta Den Bos. De gestolen drank probeerden ze wat verderop deur aan deur te verkopen. Bovendien reden ze met een gestolen wagen. Drie personen blijven in de cel.

Veel gekker hoeft het niet meer te worden. Twee zeventienjarigen en twee achttienjarigen uit Ternat en Etterbeek hebben zondagavond ingebroken in de kantine van amateurvoetbalploeg Sparta Den Bos in de Rietstraat. Ze vonden er niets beter op om nadien hun gestolen goederen, blikken Aquarius en ice tea, deur-aan-deur te verkopen in de Sluisvijverstraat. "Een buurman had gezien dat de deur van de kantine ingetrapt was", zegt Nico De Saeger, trainer en bestuurslid. "De deur was volledig uit de muur getrapt. De buur belde onze voorzitter op en hij verwittigde mij."





Nico repte zich naar de kantine, maar in de Sluisvijverstraat zag hij vier jonge kerels lopen. Ze hadden pakken drank bij zich en hij legde onmiddellijk de link. "Eén van hen kende ik. Een oud-speler die na verschillende incidenten aan de deur werd gezet. Ik vroeg hen waar die drank vandaan kwam. Hun verhaal veranderde constant en ze haalden het ene na het andere smoesje naar boven. Ik ben doorgereden naar de kantine en lichtte de politie in."





In de struiken

De politie ging op zoek en Nico keerde na een tijdje ook terug naar de straat. "De politie vond de daders blijkbaar niet meer, maar een buurvrouw die buiten stond zei mij dat ze haar een deel van de drank verkocht hadden. Ze vertelden dat ze geld voor brandstof nodig hadden. Een andere buur werd ook aangesproken. Hij zag dat ze zich naar het station Essene-Lombeek hadden begeven." De politie kon rond 20.30 uur de vier jongeren arresteren op het perron. "De overschot van de buit hadden ze in de struiken gegooid, samen met de sleutel van 'hun' wagen", zegt Nico. "Die Renault Scenic bleek zaterdag te zijn gestolen. De gsm van de eigenares lag er nog in."





Dringend naar toilet

Het viertal werd door het parket voor een Brusselse onderzoeksrechter geleid. Drie van de vier jongeren werden aangehouden. "Zaterdagavond rond 23.30 uur zouden ze ook al met die wagen aan de kantine geweest zijn, maar er was een feestje aan de gang", vertelt De Saeger. "Iemand die de oud-speler herkende, vroeg wat hij kwam doen en kreeg als antwoord dat hij hevig moest plassen. Volgens een buurtbewoner zouden de vier ook zondag overdag nog komen voetballen zijn op ons terrein."





De schade bleef beperkt tot de deur. "Maar het is intussen al de achtste inbraak hier. We gaan denken nu een alarminstallatie te plaatsen."