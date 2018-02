Dief/dealer riskeert bijna twee jaar cel 01 februari 2018

02u26 0 Ternat Een twintiger uit Roosdaal kijkt aan tegen een celstraf van veertien maanden voor meerdere diefstallen. Hij moest zich ook verantwoorden voor dealen.

"De beklaagde trekt zich niets aan van andermans eigendom", zo opende het parket de debatten. Een logische conclusie, gezien de lijst van feiten waarvoor de jongeman zich moest verantwoorden. Zo ging hij aan de haal met de gsm en portefeuille van een vriend bij wie hij de nacht had mogen doorbrengen. Voorts stal hij fietsen in de buurt van een school in Ninove en aan de stations van Ternat en Denderleeuw. Hij dook dan ook regelmatig op op beelden van beveiligingscamera's. "Ik had geld nodig na een mislukte drugsdeal", zo verklaarde hij aan de politie. Hij werd dan ook vervolgd voor het verdelen van drugs. Hier riskeert hij negen maanden cel voor. Uitspraak op 20 februari. (WHW)