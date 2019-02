Dertiger vergooit tweede kans WHW

20 februari 2019

12u07 0 Ternat Een 31-jarige man uit Ternat dreigt dan toch in de cel te belanden voor een veroordeling uit 2013. Hij nam het niet te nauw met zijn probatievoorwaarden waardoor de rechter deze herroepen heeft.

In 2013 werd de man door de rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een celstraf van acht maanden met uitstel voor bedreigingen en weerspannigheid. Wel moest hij zich houden aan bepaalde voorwaarden. Zo mocht hij geen misdrijven meer plegen en moest hij ingaan op de uitnodigingen van het justitiehuis en dat voor een periode van 5 jaar.

De man trok zich echter geen snars aan van de opgelegde voorwaarden. In 2013 en 2015 werd hij veroordeeld voor dronken rijden, in 2016 voor agressie tegenover de politie en in 2018 werd hij opnieuw veroordeeld voor de politierechtbank. Bovendien negeerde hij de uitnodigingen van het justitiehuis. Daarom besloot de rechter op vraag van het parket om het probatie-uitstel te herroepen.