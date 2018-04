Dansgroep Helicon viert 20-jarig bestaan 24 april 2018

02u56 0

Dansgroep Helicon stond op de planken in cc De Ploter met 140 dansers. De dansgroep bestaat dit jaar 20 jaar onder het motto 'Dansen moet plezant zijn'. Lieve Asselman is de drijvende kracht achter Helicon On Stage IX. Helicon On Stage IX werd opgebouwd rond de dagen van de week, gelinkt aan een planeet. Verschillende generaties stonden op het podium: mama en dochter en zelfs kleindochter. tweelingen, zusjes en nichtjes. Ook Katrijn Asselman, geboren met het syndroom van Williams-Beuren, stond te stralen op het podium van cc De Ploter. Dansgroep Helicon begon als een grote familie en is dat na 20 jaar nog steeds.





(SMH)