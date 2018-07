Dame (71) verdrinkt in eigen zwembad 31 juli 2018

In een doodlopend stukje van de Kattestraat in Wambeek is zondagavond het levenloze lichaam van een 71-jarige vrouw aangetroffen. Het waren buren uit de villawijk die de lugubere ontdekking deden, nadat ze poolshoogte gingen nemen na aanhoudend geblaf van honden. Het slachtoffer lag levenloos in het zwembad achter haar woning. Een ziekenwagen en een MUG-team snelden ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten.





Gezien er niet onmiddellijk duidelijkheid was over de omstandigheden , werd het parket op de hoogte gebracht. "Ik kan bevestigen dat de vrouw verdronken is in haar zwembad", vertelt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. "Voor alle zekerheid werden een wetsdokter en het labo aangesteld voor verder onderzoek, wat enkele uren in beslag nam."





Desondanks kon zondagnacht nog geen duidelijkheid werden gebracht. "Volgens de eerste vaststellingen zijn er geen sporen van geweld", gaat Vercarre verder. "Maar de exacte oorzaak waarom ze verdronken is, kon nog niet worden bepaald. De wetsdokters doen verder onderzoek." Of het om een ongeval, een natuurlijk overlijden of een wanhoopsdaad gaat, kan dus nog niet worden gezegd. (TVP)