Controle valt niet in goede aarde 09 mei 2018

Een jonge Brusselaar is veroordeeld tot een celstraf van 4 maanden met uitstel voor smaad en weerspannigheid. De jongeman, die al bekend was voor drugsfeiten, werd vorig jaar in Ternat gecontroleerd. Toen de agenten hem wilden fouilleren maakte hij al veel misbaar maar toen ook zijn wagen doorzocht werd ging hij door het lint. Eerst gaf hij een fikse duw aan een agent waarna hij in het wilde weg begon te schoppen en te slaan. Hij werd hardhandig tegen de grond gewerkt waarna een scheldtirade volgde. Het parket had een geldboete van 800 euro gevorderd maar de rechter vond een gevangenisstraf met uitstel gepaster. (WHW)