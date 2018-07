CD&V wil grootste partij worden én burgemeester leveren 13 juli 2018

02u27 0

Oppositiepartij CD&V/Volks wil bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij van Ternat worden. Met lijsttrekker Michel Vanderhasselt (68) schuift de partij ook meteen een kandidaat-burgemeester naar voren.





CD&V trekt naar de kiezer met de slogan 'Wij doen beter'. "We kiezen voor deze slagzin, omdat de huidige meerderheid het in onze ogen niet goed heeft gedaan", meldt voorzitter Guy Hendrickx. "De LVB, die vorige keer nog de grootste was, is intussen als los zand uit elkaar gevallen. Wij zijn ervan overtuigd dat we met onze ploeg en ons programma een kentering in het beleid kunnen brengen."





Na lijsttrekker Vanderhasselt volgt op de tweede plaats uittredend gemeenteraadslid Astrid Roeges (35). De plaatsen drie en vier zijn voor raadsleden Gunter Desmet (42) en Geert De Feyter (44). Sandra De Nil, die overkomt van LVB, krijgt de vijfde plaats. Schepen Jef Borremans, die ook overkomt van LVB, staat op de zesde plaats. Lijstduwer is de ervaren Fred Dielens (78).





De CD&V/Volks-lijst telt drie jongeren onder de 26 jaar, waaronder Michaël Dours die pas midden september 18 jaar wordt. (WDS)