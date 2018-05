Cannabiskwekers riskeren tot 36 maanden cel 08 mei 2018

02u29 1

Een Turk en twee Vietnamezen die zich moesten verantwoorden voor hun betrokkenheid bij een cannabisplantage in Ternat, riskeren celstraffen van 30 en 36 maanden.





De plantage in de Esdoornstraat werd ontdekt op 19 december, nadat een buur de politie gealarmeerd had. Hij had gezien hoe een wagen met buitenlandse nummerplaten aan de onbewoonde woning stopte, en vond dat verdacht. Toen de agenten een kijkje gingen nemen, troffen ze een professioneel uitgebouwde cannabisplantage aan. Die telde zowat zevenhonderd planten. Ook aanwezig: een 35-jarige Turk, en twee Vietnamezen van 42 en 54 jaar oud. Toch ontkennen zij elke betrokkenheid bij de plantage en wijzen ze elkaar aan als grote verantwoordelijke. Uitspraak op 24 mei.





(WHW)