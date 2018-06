Cafétaria sportcentrum zoekt nieuwe uitbater 18 juni 2018

02u32 0 Ternat De cafetaria van het gemeentelijk sportcentrum in de Van Cauwelaertstraat is op zoek naar een nieuwe uitbater.

Het sportcentrum wordt momenteel vernieuwd en is dus ook gesloten. "Maar die renovatiewerken naderen hun laatste fase", zegt sportschepen Ruger Belsack. "Vanaf 1 september nemen we de sporthal, de gevechtsportzaal en de danszaal opnieuw in gebruik. Het zwembad zal vanaf 2 januari 2019 beschikbaar zijn. Daarom zijn we nu op zoek naar een nieuwe uitbater voor de cafetaria."





Lat iets hoger

"We leggen de lat voor de uitbaters iets hoger dan vroeger", vervolgt Belsack. "Zo verwachten we dat ze naast de ondersteuning van een gezondheids- en duurzaamheidsluik ook de lokale verenigingen, die trouw gebruikmaken van de cafetaria, een duwtje in de rug geven. De concessionaris zal naast de uitbating van de nieuwe cafetaria ook het exclusieve leveringsrecht hebben voor alle activiteiten die plaatsvinden in de fuifzaal van JC Puls."





Geïnteresseerden kunnen het dossier kosteloos bekomen via aankoop@farys.be. (WDS)