Cabine vat vuur: zes straten zonder elektriciteit 01 maart 2018

02u31 0 Ternat Tientallen woningen in Wambeek en Sint-Katherina-Lombeek hebben gisteren zo'n drie uur lang geen elektriciteit gehad. Oorzaak was een brand in een stroomcabine.

De brand in de stroomcabine op de hoek van de Assesteenweg en de Fossebaan, ter hoogte van Cosi Lounge, brak uit omstreeks 12 uur. Brandweerzone Vlaams-Brabant West stuurde ploegen ter plaatse, net als Eandis. Al snel moest ook de politie agenten uitsturen omdat de verkeerslichten op het drukke kruispunt van de Assesteenweg uitgevallen waren.





In totaal zaten zes straten zonder stroom. De elektriciteitsmaatschappij liet een stroomgenerator aanrukken, waarna iedereen om 15.30 uur opnieuw elektriciteit had. De herstelling van de cabine is vermoedelijk voor vandaag. (TVP)