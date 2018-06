Business Center krijgt eigen straatnaam 20 juni 2018

02u38 0 Ternat De toegangsweg tot de Ternatse Industriezone 3 - beter gekend als Ternat Business Center - krijgt een eigen naam.

Bedoeling van het gemeentebestuur van Ternat is deze straat Preflexbaan te noemen. Preflex was de naam van een bedrijf dat er gevestigd was en dat zo'n dertig jaar geleden failliet ging.





Alle bedrijven die gevestigd zijn in Ternat Business Center - en dat zijn er ondertussen al bijna tachtig - hebben hetzelfde adres: Assesteenweg 117. Voor de postbodes is het dikwijls moeilijk om de juiste brief in de juiste postbus te deponeren omdat er dus steeds naar de naam van de firma moet gekeken worden. Het gebeurt quasi alle dagen dat er briefwisseling niet kan bezorgd worden.





Het postbezorgingsprobleem stelt zich al lang maar de oplossing komt er nu dus aan. Nadat de procedure voor de toekenning van de nieuwe straatnaam goed en wel achter de rug zal zijn, krijgen alle bedrijven van Ternat Business Center elk een eigen huisnummer.