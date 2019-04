Buschauffeur staat terecht voor geweld tegen 10-jarig meisje WHW

08 april 2019

19u29 0 Ternat Een 70-jarige buschauffeur riskeert een fikse werkstraf omdat hij een tienjarig meisje zou geslagen hebben. Het kind, dat in het bijzonder onderwijs zit, had op zijn bus een driftbui en de man zou haar tot tweemaal toe geslagen hebben.

De zeventiger haalde elke dag kinderen uit het bijzonder onderwijs op. Zo ook op 15 maart 2018 in Ternat. Eén van de kinderen, een tienjarig meisje dat met gedragsproblemen kampt, had die dag echter een moeilijke ochtend. Ze ging op haar knieën in het gangpad zitten en weigerde op haar stoel te gaan zitten. Volgens de begeleidster van de school zou de buschauffeur daarop rechtgesprongen zijn, het meisje uitgescholden hebben en tweemaal geslagen hebben.

“Dit is de enige manier was om met zulke kinderen om te gaan”, sprak hij na het incident tegen de politie, “ ik zie echt niet in wat ik fout heb gedaan.” Zijn advocaat vroeg de vrijspraak.“De enige getuige van die zogenaamde slagen is die schoolbegeleidster, die een hekel had aan mijn cliënt”, klonk het. “Mijn cliënt heeft dat kind alleen op haar plaats gezet, in het belang van iedereen. Ze liet de andere kinderen niet door, omdat de bus stilstond kon het andere verkeer niet door en de schoolbegeleidster kwam zelf niet tussen.” Uitspraak op 6 mei.