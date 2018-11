Buren blussen (mogelijk aangestoken) gevelbrand Tom Vierendeels

00u39 3 Ternat Inwoners uit de Klapscheutstraat in Wambeek hebben dankzij hun kordate optreden een brand in de kiem kunnen smoren. Vermoedelijk is er kwaad opzet mee gemoeid.

De brand woedde dinsdagavond aan de zijgevel van een oud schuurtje in de straat, en werd omstreeks 22.30 uur opgemerkt door de buurman. “Ik hoorde plots een vreemd geknetter”, vertelt hij. “Vervolgens zag ik via een lichtkoepel in het dak de vlammen. Ik ben meteen naar buiten gelopen.”

De buurman ging het vuur meteen zelf te lijf met emmers waters. In afwachting van de komst van de brandweer kwam ook een andere buurman helpen met een tuinslang. Zo waren de vlammen reeds geblust toen de brandweer arriveerde. De ploeg moest uiteindelijk alleen nog nablussen en controleren. “Omdat de schuur vol rook hing, hebben we die ook moeten verluchten”, aldus brandweerofficier Geert Van Cauwenbergh. “Maar het had niet veel gescheeld, of het vuur was overgeslagen naar het gebouw zelf.”

Al snel werd ook een prop papier in de klimop gevonden, wat meer dan waarschijnlijk op brandstichting wijst. Zeker omdat er geen andere oorzaak achterhaald kon worden. De lokale politie heeft een onderzoek geopend.