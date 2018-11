Buren blussen brand, mogelijk brandstichting Tom Vierendeels

07 november 2018

00u39 1 Ternat Bewoners van de Klapscheutstraat in Wambeek hebben dankzij hun kordaat optreden een brand snel in de kiem kunnen smoren. De droge klimop aan de gevel van een oude schuur stond in brand. Het gaat vermoedelijk om brandstichting.

De brand woedde dinsdagavond aan de zijgeval van oud schuurtje in de straat. De man die in de woning er net naast verblijft merkte het vuur rond 22.30 uur. “Ik was naar het toilet geweest en hoorde al een vreemd geknetter”, verklaart hij. “Vervolgens zag via een lichtkoepel in het dak de vlammen en liep onmiddellijk naar buiten. Daar zag ik dat het vuur aan de zijgevel woedde.”

Hij vulde onmiddellijk enkele emmers met water en ging de vlammen te lijf. Ook een overbuur snelde in afwachting van de brandweer ter hulp met een tuinslang. Door het teamwork was het vuur uiteindelijk al gedoofd voor aankomst van de eerste hulpploegen. De brandweer diende enkel nog na te blussen en te controleren. “En omdat de schuur zich gevuld had met rook hebben we die met een ventilator verlucht”, verklaart brandweerofficier Geert Van Cauwenbergh. “Het scheelde niet veel of het vuur was overgeslagen naar het gebouw zelf.”

Verder nazicht bracht een prop papier op manhoogte in de klimop aan het licht. Meer dan waarschijnlijk gaat het om brandstichting, zeker omdat er geen andere oorzaak achterhaald kon worden. De lokale politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) is een onderzoek gestart.