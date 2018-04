Buitenspeeldag 05 april 2018

De jeugddienst organiseert op 18 april een Buitenspeeldag, van 13 uur tot 17 uur. Kinderen tussen 4 en 14 jaar (tot 7 jaar onder begeleiding van een volwassene) kunnen terecht in het domein Kruikenburg, langs de Statiestraat. Je kan onder meer deelnemen aan een zoektocht in het bos, of je uitleven op een springkasteel. Meer info: jeugd@ternat.be, of 02/582.05.01. (VDCL/WDS)