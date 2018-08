Broeder Jozef Nagels (90) overleden 01 augustus 2018

In Ternat is Jozef Nagels - broeder van de Christelijke Scholen - op 90-jarige leeftijd overleden. Hij verbleef al vele jaren op het kasteel Kruikenburg aan de Statiestraat in Ternat. Na zijn overlijden blijft er op het kasteel nog maar één broeder over. Het kasteel is gelegen in het domein Kruikenburg dat enkele jaren geleden van de broeders gekocht werd door het gemeentebestuur van Ternat. Enkel het kasteel zelf is nog eigendom van de broeders van de Christelijke Scholen.





De uitvaartmis van broeder Jozef Nagels heeft plaats op vrijdag 3 augustus om 10 uur in de Sint-Gertrudiskerk in Ternat. De teraardbestelling gebeurt op het kloosterkerkhof van de broeders in Groot-Bijgaarden. (VDCL/WDS)