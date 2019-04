Blunder wordt pijnlijker: gemeente Ternat loopt méér dan 750.000 euro mis Michiel Elinckx

09 april 2019

17u56 0 Ternat De gemeente Ternat zal meer dan 750.000 euro mislopen. Dat bevestigt schepen voor Ruimtelijke Ordening Gunter Desmet (CD&V). Het gemeentebestuur stelt nu een extern auditbedrijf aan om de zaak te doorgronden.

Begin april kwam schepen Desmet met hallucinant nieuws. De gemeente Ternat liep tijdens de vorige legislatuur een bedrag van 750.000 euro mis door een administratieve blunder. Bij het RUP Cleyn Reuken werden de bouwovertreding van bedrijf De Marie geregulariseerd. Daarvoor zou het bouwbedrijf minstens 750.000 euro moeten betalen. Maar dat bedrag werd nooit opgeëist door de gemeente Ternat, waardoor De Marie de aanzienlijke geldsom ontliep.

Advocatenbureau

Bij een eerste schatting schommelde het bedrag rond 750.000 euro, maar volgens schepen Desmet zou dat bedrag hoger kunnen oplopen. “We zijn nu alles aan het onderzoeken”, vertelt Desmet. “Daarbij willen we de andere ruimtelijke uitvoeringsplannen in kaart zetten en bekijken wat daar verloren is gegaan. Of we iets kunnen terugvorderen? Dat weten we nog niet. Eind 2018 moest de belastingkohier opgesteld worden, maar dat is niet gebeurd. Een advocatenbureau bekijkt nu de mogelijkheden.”

Ongezien in Vlaanderen

Dat een Vlaamse gemeente zo’n groot bedrag misloopt, is bijna ongezien. “Ik heb eens rondgevraagd en bij andere gemeentebesturen is dit nog niet gebeurd. Misschien ligt de reden wel bij de beperkte mankracht van de dienst Ruimtelijke Ordening. Een extern auditbureau zal alles uitpluizen en een rapport opstellen.”