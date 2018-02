Bioscooptempel krijgt vorm REDEVCO ONTVOUWT PLANNEN TIJDENS INFOAVOND WIM DE SMET

21 februari 2018

02u32 0 Ternat Vastgoedontwikkelaar Redevco heeft tijdens een druk bijgewoonde informatieavond de concrete plannen voorgesteld voor de bouw van een gloednieuw bioscoopcomplex. Vooral tegenstanders van het project lieten van zich horen.

Meer dan honderd mensen zakten maandagavond af naar het gemeentehuis van Ternat voor een informatieavond over het complex. Kristof Restiau, managing director van Redevco en ex-topman bij Kinepolis, gaf meer uitleg over de plannen. De nieuwe bioscoop zal 11 zalen tellen, goed voor een totaal van 2.400 zitjes, en wordt gebouwd op een domein van 24,5 hectare. De bioscoop wordt geïntegreerd in het shoppingcenter The Leaf dat momenteel gebouwd wordt.





"Wie vanuit Ternat naar een kwaliteitsvolle bioscoop wil, moet vandaag naar Brussel of Gent rijden. Het nieuwe bioscoopcomplex richt zich op de inwoners van Ternat en de omliggende gemeenten. Het complex moet voldoen aan de modernste technologie." We eisen ook dat het een Vlaamse bioscoop wordt waarin alle films ondertiteld worden. Ook de arbeidsplaatsen moeten bij voorkeur gaan naar mensen uit de streek."





Het ambitieuze project, goed voor een oppervlakte van 7.500 vierkante meter, wordt gerealiseerd net naast de E40, op de site waar vroeger meubelreus Ikea gevestigd was. De projectontwikkelaar plant een parking voor 1.144 wagens en een fietsenstalling voor 366 fietsen.





592 auto's per dag

Er wordt gemikt op zo'n 600.000 bezoekers per jaar. "Ons land telt te weinig bioscoopzalen in vergelijking met Nederland en Frankrijk", zegt Restiau. "Dat betekent dat er de komende jaren nieuwe bioscopen zullen gebouwd worden. Als dat niet hier in Ternat gebeurt, dan wel in Asse of Aalst. In ons project schatten we dat 90 procent van de mensen met de wagen zullen komen. Als we berekenen dat er gemiddeld 2,5 bezoekers in een wagen zitten, dan komen we op een totaal van 216.000 auto's per jaar, of een gemiddelde van 592 per dag."





Veel inwoners vrezen dat de komst van de bioscoop nog meer verkeersellende zal veroorzaken op de Assesteenweg (N285), een drukke verbindingsweg waar het nu al elke dag aanschuiven is.





Film dichtbij

Volgens Redevco zal die ellende best wel meevallen. "De bioscoopbezoekers komen vooral 's avonds en in de weekends terwijl het shoppingcenter en de Brico Plan-It alleen overdag klanten lokken", luidt het. "Toch blijven we streven naar een betere busverbinding. En op de site zelf gaan we werken met comfortabele fietspaden en voetgangerszones."





De infovergadering van Redevco werd vooral bijgewoond door tegenstanders van het project. "Het is logisch dat een verwaarloosde zone als deze opnieuw ontwikkeld wordt", zegt Johan Van Gestel. "Maar de inplanting van een groot bioscoopcomplex gaat gewoon extra verkeersproblemen veroorzaken. Het probleem zal moeten opgelost worden op politiek niveau, want die stilstaande files gaan alleen maar toenemen."





Toch kent het project ook voorstanders. "Ik ben 14 jaar geleden verhuisd van Brussel naar Ternat", zegt Karin Lapage. "Voor mijn kinderen zou ik het heel fijn vinden dat ze niet meer naar Brussel moeten gaan om een filmpje te kijken. Ik vind dat het een onveilige stad is geworden. Als ze in Ternat naar de film kunnen, is dat een goede zaak voor alle jonge mensen hier."