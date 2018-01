Bioscoopcomplex en Burger King op Ikea-site NIEUWE PLANNEN VOOR WINKELCENTRUM THE LEAF WIM DE SMET

27 januari 2018

03u12 0 Ternat De voormalige Ikea-site in Ternat zal niet alleen ingevuld worden met een winkelcentrum, maar mogelijk ook met een gloednieuw bioscoopcomplex. Vastgoedbedrijf Redevco heeft daar een aanvraag voor ingediend. Nog op de dezelfde site zal voorts ook een filiaal van Burger King opgetrokken worden.

Winkelcentrum The Leaf wordt 10,5 hectare groot en zal, volgens de oorspronkelijke plannen, dertien winkelunits en een restaurant tellen. Die plannen blijven behouden en de werken zijn momenteel bezig. Maar eigenaar Redevco heeft nu gevraagd om een aantal van die units te vervangen door een bioscoopcomplex met elf zalen, goed voor 2.400 zitplaatsen. Dat complex zou tussen de E40 en de voormalige hal van Brico Plan-It opgetrokken worden, en rechtstreeks aansluiten op het winkelcomplex. Een Franse bioscoopketen zou optreden als uitbater. "De naam van die keten mogen we nog niet vrijgeven, want de akkoorden zijn nog niet allemaal ondertekend", zegt Kristof Restiau, managing director van Redevco. "Maar er is een groot potentieel voor zo'n bioscoopcomplex en het zou een mooie aanvulling zijn op het retailpark. Dit is echt een knap plan."





Het bioscoopcomplex in Ternat zou meteen een stevige concurrent zijn voor Kinepolis Brussel en voor de kleinere cinemazaaltjes in Aalst. Ter vergelijking: Kinepolis Brussel telt 25 bioscoopzalen, samen goed voor meer dan 6.000 zitjes. Ciné Aalst beschikt over 1.336 plaatsen, verspreid over 7 zalen.





Karting of bowling

Naast het bioscoopcomplex wil Redevco ook een tweede unit aansnijden voor een recreatieve invulling. De ontwikkelaar denkt daarbij aan elektrische indoor karting, een trampolinepark, of een bowlingzaal. Wat het uiteindelijk zal worden, hangt af van wat de potentiële huurder wil.





De hoofdingang voor zowel het bioscoopcomplex als de recreatie-unit wordt gekoppeld aan het shoppingcenter en de bijhorende parking. De architecten willen wel een extra parking met 244 plaatsen aanleggen, waar zowel personeel als bezoekers hun auto kwijt kunnen. Het zou gaan om een soort bufferparking die vooral bij speciale evenementen, zoals een avant-première of een congres, gebruikt zou worden. In de plannen voor het winkelcentrum was immers al ruimte voor bijna 1.000 wagens voorzien. Voor de zwakke weggebruikers komen er wandel- en fietspaden. Langs de promenade worden 60 fietsbeugels geplaatst, en nabij de bufferparking komt ook een extra fietsenstalling.





Voorts zijn er ook gevorderde gesprekken met de Amerikaanse fastfoodketen Burger King. Die zou vooraan op de site een restaurant openen. Burger King werd twee jaar geleden al eigenaar van alle Quick-restaurants in ons land, maar telt in België momenteel nog maar zes restaurants onder de eigen merknaam. Die vind je onder meer in Antwerpen, Brugge en Oudergem. De Burger King in Ternat zou een plaats krijgen nabij de rotonde aan de Assesteenweg, op de plaats waar nu nog een oud boerderijtje staat.





Gemeentebestuur niet enthousiast

De aanvraag werd ingediend op 27 december, het openbaar onderzoek loopt nog tot 23 februari. Maar het gemeentebestuur van Ternat reageert voorlopig niet enthousiast. "Een bioscoopzaal hoort eigenlijk niet thuis in een industriezone", vindt burgemeester Luc Wachtelaer (LVB). "We zullen ons in dit dossier laten bijstaan door specialisten, en er zal ook nog een hoorzitting volgen. Een bioscoopcomplex zou Ternat dan wel op de kaart zetten, maar dit plan heeft ook veel nadelen. Qua mobiliteit en verkeersdrukte zitten we daar nu al met een overbelasting. We gaan alles rustig onderzoeken en zullen nadien tot een besluit komen."