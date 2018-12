Bib zamelt geld in voor Warmste Week WDS

18 december 2018

16u05 0 Ternat De bib van Ternat organiseert de actie ‘Lezen for Life’ en steunt zo de Warmste Week.

Op zaterdag 22 december zal de bib open zijn van 9 tot 19 uur. Bezoekers kunnen er terecht voor een voorleesontbijt, kindergrime, knutselen, gezelschapsspelletjes en gamen. Ook een wedstrijdje Pictionary en het immer populaire boardgame Dungeons & Dragons staan op het programma.

“Tijdens de Warmste Week wil de bib echt dé huiskamer van de gemeente zijn waar iedereen welkom is”, meldt Hilke Arijs, hoofd van de bib. “We zamelen geld in ten voordele van Wablieft, het centrum voor duidelijke taal. Een initiatief dat de bib-medewerkers in hun hart dragen. Zo steken ze die dag vrijwillig de handen uit de mouwen, maken ze soep, knutselen ze, pakken ze je cadeautjes in en kan je hier zelfs je nagels laten lakken. De Oxfam Wereldwinkel Ternat sponsort het voorleesontbijt en tal van vrijwilligers steken die dag een handje toe.”