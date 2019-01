Bib en Sint-Jozef organiseren ‘Gedichtendag’ met Ivo Van Strijtem WDS

29 januari 2019

12u00 0 Ternat De bibliotheek van Ternat gaat samen met de leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut de Gedichtendag organiseren.

Op de laatste donderdag van januari wordt in Vlaanderen en Nederland de start gegeven van de poëzieweek. “En als bib tonen we dan graag het mooiste wat onze letteren te bieden hebben”, meldt bibliothecaris Hilke Arijs. “We organiseren workshops, een lezing door vermaard dichter Ivo Van Strijtem en zelfs een heuse gedichtenwandeling op 31 januari.”

Net als vorig jaar werkt de bib samen met zes creatieve leerlingen van de middelbare school Sint-Jozef. “Jammer genoeg is poëzie niet meer zo populair bij jongeren”, luidt het. “Met het project ‘Poe’try’ willen we daar verandering in brengen. We kozen deze naam om mensen aan te zetten poëzie uit hun pen te laten vloeien onder het motto ‘Probeer het eens’. En het resultaat mag er zijn: tijdens de gedichtenwandeling stellen de leerlingen een selectie aan zelfgeschreven gedichten voor in een gepaste setting in en rond de bib. Zelfgemaakte hapjes, drankjes en muziek maken de festivalsfeer compleet.”

De wandeling start donderdag om 18 uur aan de bibliotheek in de Gemeentehuisstraat. Na de wandeling start de lezing van Ivo Van Strijtem.