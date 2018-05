Belastingcontrole levert 32.000 euro op 08 mei 2018

De lokale politie en de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel) hebben eind vorige week een controle gehouden langs de Assesteenweg in Ternet. De medewerkers van VlaBel inden daar voor meer dan 32.000 euro aan achterstallige belastingen. De politie schreef dertien onmiddellijke inningen uit voor mensen die achter het stuur aan het bellen waren en voor inzittenden die hun veiligheidsgordel niet droegen. Vijf bestuurders kregen een proces-verbaal omdat ze reden waar dat niet mag, omdat hun voertuig niet ingeschreven was, omdat ze geen geldig rijbewijs hadden, of omdat ze een buitenlandse nummerplaat hadden die niet in orde was. (TVP)