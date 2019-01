Bakkerij De Pedevallei sluit onverwacht de deuren Wim De Smet

08 januari 2019

11u50 0 Ternat Bakkerij De Pedevallei in de Statiestraat in Ternat heeft onverwacht de deuren gesloten. De winkel in Itterbeek blijft wel open.

De Pedevallei is het geesteskind van de familie Peeters. De bakkerij werd twee jaar geleden overgenomen door Ecofoods, een concern van bakkersproducten. De directie besliste de vestiging in Ternat te sluiten omdat de zaak onvoldoende rendabel was. “We hebben in de Statiestraat af te rekenen gehad met veel en langdurige wegenwerken”, vertelt Myriam Van de Voorde van De Pedevallei. “De winkel was lange tijd onbereikbaar waardoor veel klanten afhaakten. En eens de klanten elders hun gading vinden, zie je ze niet meer terug. Bovendien hebben we binnen ons bedrijf ook een herorganisatie doorgevoerd.”

De werken in de Statiestraat zijn intussen achter de rug. “Er is opnieuw doorgaand verkeer maar we verwachten dat de straat af en toe nog eens zal afgesloten worden. Het leek ons beter om de winkel te sluiten.”

Trouwe klanten van De Pedevallei kunnen wel nog terecht in het filiaal in Itterbeek. Wat er met het vrijgekomen handelspand straks gebeurt, is voorlopig onduidelijk.