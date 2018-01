Arno De Paepe op zijn 23ste in gemeenteraad 02u27 0 Foto Mozkito Arno De Paepe. Ternat Arno De Paepe is het jongste gemeenteraadslid in Ternat. Dubbel te interpreteren, want hij is pas 23 jaar.

De Paepe (N-VA) volgt zijn partijgenote Hilde De Backer op, die ontslag nam om gezondheidsredenen. Hij volgt een master Nationale Politiek aan de Universiteit Gent en loopt momenteel stage bij minister-president Geert Bourgeois. Hij is ook al langer politiek actief. Zo stond hij zes jaar geleden als 18-jarige op de Ternatse N-VA-lijst - destijds de jongste kandidaat van de gemeenteraadsverkiezingen. "Ik heb de ambitie om een verjongingsbeweging in te zetten in de Ternatse politiek", aldus De Paepe. "Als jonge twintiger wil ik wat er leeft onder de jongeren omzetten in een stem in de gemeenteraad." (WDS)