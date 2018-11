Arbeider Infrabel krijgt stroomstoot bij werken aan bovenleiding Tom Vierendeels

22 november 2018

15u02 0 Ternat Een arbeider van Infrabel is bij een inspectie in Sint-Katherina-Lombeek gewond geraakt toen hij een stroomstoot te verwerken kreeg. De man kon op eigen houtje terug naar beneden kruipen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Naar verluidt liep hij brandwonden aan de handen op.

Het incident deed zich rond 12.45 uur voor in Sint-Katherina-Lombeek. “Een van onze mensen voerde daar een controle uit aan een schakelaar die zich bovenaan een bovenleidingspaal bevindt”, verklaart Thomas Baeken, woordvoerder bij Infrabel. “Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Volgens de laatste berichten die ik ontving liep hij brandwonden op aan de handen. Zijn toestand was dus zeker niet kritiek, waardoor we ook opgelucht zijn.”

De man heeft enorm veel geluk gehad. “Op zo’n bovenleiding staat 3.000 volt”, weet Baeken. “Als je hierdoor geraakt wordt loopt dit meestal niet zo goed af zoals in dit geval. Ik kan wel niet bevestigen dat het de man ook hier effectief een stroomstoot van 3.000 volt te verwerken kreeg. Vermoedelijk had hij iets vast waardoor de stroom werd afgeleid en leunde hij ergens tegenaan, maar dit zal onderzoek moeten uitwijzen. Hij is nadien nog op eigen krachten naar beneden kunnen gaan en heeft dus inderdaad veel geluk gehad.”

Volgens de Infrabel-woordvoerder kwamen de hulpdiensten ter plaatse en brachten zij de arbeider over naar het ziekenhuis. Wat er precies is fout gelopen is nog niet duidelijk. “Er werd uiteraard een intern onderzoek opgestart om de omstandigheden te achterhalen”, luidt het. “We kunnen dus geen uitspraken doen vooraleer de resultaten daarvan bekend zijn, maar die zullen mij vandaag waarschijnlijk nog niet bereiken.”

Het incident had ook gevolgen voor het treinverkeer. “Vanaf 12.45 uur lag het treinverkeer tussen Sint-Katherina-Lombeek en Brussel-Zuid stil op beide sporen”, weet Thomas Baeken. “Rond 13 uur was er opnieuw treinverkeer mogelijk richting Brussel-Zuid en zeven minuten later waren beide sporen opnieuw beschikbaar.”

Het net van de bovenleidingen is op verschillende plaatsen uitgerust met zo’n schakelaar die hier de boosdoener bleek. “Die dient om de stroom op bepaalde stukken van de bovenleiding af te sluiten”, verduidelijkt Baeken. “Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er werken dienen uitgevoerd te worden. Het slachtoffer kwam met een collega ter plaatse om de bewuste schakelaar te controleren.” De collega zelf bleef ongedeerd bij het ongeval.