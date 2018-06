Angelo Van Wilderen bevestigd als lijsttrekker Open VLD 15 juni 2018

Het bestuur van Open VLD heeft tijdens een nieuwe stemming de lijstsamenstelling opnieuw goedgekeurd. De partij kiest voor Angelo Van Wilderen als lijsttrekker. Nochtans hadden enkele bestuursleden zich eerder al verzet tegen het lijsttrekkerschap van Van Wilderen. Onder meer huidig schepen Rutger Belsack had ernstige vragen bij de manier waarop de stemming was gebeurd. Hij diende klacht in bij het nationale partijbestuur. Daar oordeelde men dat de stemming moest overgedaan worden. Dat is wat woensdagavond gebeurde maar het bestuur koos opnieuw voor Angelo Van Wilderen.





Rutger Belsack van zijn kant breekt met Open VLD. "Ik zie geen toekomst meer in mijn lokale partijafdeling", meldt Belsack. "Ik heb nochtans mijn best gedaan. De politiek is voor mij een mooie ervaring geweest en ik heb veel bijgeleerd."





Of Belsack met een andere partij opkomt, is nog niet duidelijk. "Met CD&V zou ik nog kunnen praten als ik tenminste als onafhankelijk kandidaat op de lijst mag. Ik kijk de kat wel even uit de boom." (WDS)