André (61) raakte in badkamer bevangen door CO, maar dankt leven aan alerte huisgenoot Politiezone waarschuwt inwoners voor gevaren van CO Tom Vierendeels

12 december 2018

19u58 0 Ternat André De Mol (61) heeft zijn leven te danken aan zijn makker Jean-Pierre Ruysseveldt (60). Hij raakte in de badkamer bevangen door CO, wat gelukkig tijdig opgemerkt werd door zijn huisgenoot. De boosdoener: een slechte afvoer van de boiler. De politiezone TARL waarschuwt voor de gevaren van CO.

We treffen André en Jean-Pierre woensdagavond aan hun keukentafel waar ze zich tegoed doen aan een bord witloof met aardappelen en een stuk vlees. “Gelukkig is hij er nog, anders moest ik voortaan enkel voor mezelf koken”, grapt Jean-Pierre. De twee kunnen er nu om lachen, maar dinsdagavond rond 22 uur was het bittere ernst in hun woning in de Groenstraat. “Ik had net een douche genomen en besloot mij aan de spiegel te scheren”, vertelt André. “Plots werd ik onwel en duizelig. Heel snel werd het gevoel erger, waardoor ik niet meer kon blijven staan. Vervolgens viel ik tegen de grond en wat er nadien gebeurde, besefte ik niet meer ten volle.”

Jean-Pierre rook gelukkig snel onraad. “André bleef langer dan normaal in de badkamer en ik hoorde het water nog altijd lopen”, getuigt hij. “Ik klopte en kreeg geen antwoord, waarop ik ben binnengaan. Daar zag ik hem dan liggen... Zonder aarzelen belde ik de hulpdiensten. Had ik een kwartier later gaan kijken was het misschien te laat.” Een ziekenwagen, mugteam, de lokale politie en de brandweer snelden ter plaatse. Metingen wezen snel uit dat de hoeveelheid koolstofmonoxide te hoog was.

Terwijl André naar het Aalsters Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis werd gebracht, bleef de brandweer ter plaatse om de woonst grondig te verluchten. “In het ziekenhuis heb ik zuurstof toegediend gekregen en werd mijn bloed getest. De waarden van CO waren te hoog, waardoor ik anderhalf uur in een zuurstoftank moest doorbrengen. Daar kwam alles goed en nadien mocht ik opnieuw naar huis.”

De oorzaak zou liggen bij een slechte afvoer van de verwarmingsboiler. De afvoer is geopend en een ventilatierooster in de onmiddellijke omgeving zou de de CO in de badkamer getrokken hebben. “Twintig jaar hangt die hier zonder problemen”, klinkt het. “We kennen de gevaren van CO, maar zagen dit niet aankomen. Koolstofmonoxide ruik en zie je niet, waardoor ze het de stille moordenaar noemen. We gaan nu zeker ook CO-melders aankopen.”

De politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) wil naar aanleiding van dit feit de inwoners waarschuwen voor de gevaren van CO. Wie meer informatie hierover wil, wordt doorverwezen naar de website van het Antigifcentrum.