Ambtenaar sjoemelt met bestellingen AUDIT VLAANDEREN ONDERZOEKT FRAUDEZAAK ROND SPORTCOMPLEX MICHIEL ELINCKX

02 februari 2018

02u50 0 Ternat De gemeente Ternat is in de ban van een gemeentelijke fraudezaak. Een ambtenaar van Farys maakte valse bestellingen op voor de bouw van het nieuwe sportcomplex. Hij rekende daarvoor 7.000 euro te veel aan en ontvreemdde eveneens klein werkmateriaal. De zaak kwam in maart 2017 al aan het licht, maar oppositiepartij CD&V wil een bijkomend extern onderzoek door Audit Vlaanderen.

De zaak kwam afgelopen gemeenteraad aan het licht. Oppositielid Gunther Desmet (CD&V) voegde een agendapunt toe over mogelijke fraude binnen de gemeentelijke diensten. De voorbije maanden waren er al heel wat hardnekkige geruchten. Meerderheid en oppositie stemden tijdens de gemeenteraad in om Audit Vlaanderen de zaak te laten onderzoeken.





Burgemeester Luc Wachtelaer (LVB) geeft echter toe dat de fraudezaak in maart 2017 al aan het licht kwam. "Wij hadden toen informatie gekregen via onze interne controle over een mogelijk geval van fraude. We hebben de ambtenaar in kwestie op het matje geroepen. In het begin ontkende de man iedere betrokkenheid bij de zaak. Wij hebben daarna een zeer grondige controle gedaan van de facturen en investeringen die gebeurd zijn binnen Farys - het bedrijf waar de ambtenaar werkte. Onze diensten zijn tot de conclusie gekomen dat er nog meer verdachte feiten waren. Nadien hebben we de fraude onomstotelijk kunnen aantonen. De gemeente heeft meteen het parket ingeschakeld, daarna zette de onderzoeksrechter het onderzoek verder. De ambtenaar heeft nadien de feiten toegegeven. Na de bekentenis heeft de man het geld en gestolen materiaal teruggebracht."





De ambtenaar werkte voor Farys, beheerder van het nieuwe sportcentrum. De man heeft voor zichzelf extra facturen aangerekend, die hij zogezegd aan zijn collega-ambtenaren gaf. In totaal stak hij 7.000 euro in eigen zak en ontvreemdde hij klein werkmateriaal.





Transparantie

Oppositiepartij CD&V wil de zaak grondiger onderzoeken en roept de steun in van Audit Vlaanderen. Burgemeester Wachtelaer is voorstander van het onderzoek.





"Dan weten we zeker of alles klaar en duidelijk onderzocht is. Zo kunnen we het dossier volledig transparant bekijken. Daarnaast ben ik ook akkoord om een intern controlesysteem binnen de gemeente op te richten. Dit dossier legt nog maar eens bloot dat sommige verdachte dingen niet op tijd worden gevonden. Het gemeentebestuur heeft de gemeentesecretaris al de opdracht gegeven om zo'n controlesysteem op poten te zetten."





Belastingsgeld

Wat de externe controle van Audit Vlaanderen zal teweegbrengen, is momenteel nog koffiedik kijken. Volgens oppositielid Gunther Desmet kan het onderzoek alle kanten uit. "Eerst zal Audit Vlaanderen een vooronderzoek leiden", legt Desmet uit. "Als zij niets speciaal opmerken, laten ze de zaak onbehandeld. Indien ze toch iets opmerken, zullen ze dieper graven. Bij concrete bewijzen wordt het gerecht opnieuw ingeschakeld. De gemeente Ternat zal aanbevelingen krijgen - om zich bijvoorbeeld burgerlijke partij te stellen."





"De bevolking heeft het recht om te weten wat er met zijn belastingsgeld is gebeurd. Transparantie binnen de gemeentediensten is - in mate van het mogelijke - essentieel. Ik heb de indruk dat de meerderheid deze zaak toegedekt wilde houden."