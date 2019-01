Agressieveling trekt zich niets aan van probatievoorwaarden WHW

14u20 0 Ternat Een 31-jarige man uit Ternat dreigt dan toch in de cel te belanden voor een veroordeling uit 2013. Hij nam het niet te nauw met zijn probatievoorwaarden.

In 2013 werd de man door de rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een celstraf van 8 maanden met probatie-uitstel voor bedreigingen en weerspannigheid. Een van de klassieke probatievoorwaarden is dat men geen misdrijven meer mag plegen in de probatieperiode. Ook moest hij ingaan op uitnodigingen van het justitiehuis. Bij zijn straf was er een periode van 5 jaar opgelegd waarbinnen hij zich aan de voorwaarden moest houden.

Vol strafregister

De man trok zich echter geen snars aan van de opgelegde voorwaarden. “In 2013 en 2015 werd hij veroordeeld voor dronken rijden, in 2016 voor agressie tegenover de politie en in 2018 werd hij opnieuw veroordeeld voor de politierechtbank. Veel goede wil heeft meneer niet getoond”, aldus het parket. Bovendien negeerde hij de uitnodigingen van het justitiehuis. Daarom vraagt het parket om het probatie-uitstel te herroepen. De verdediging deed zijn best om dit te verhinderen. “Mijn cliënt is een sloddervos, zeker op administratief vlak. Hij is nu op het rechte pad. Deze herziening zou dan ook zeer slecht zijn voor hem”, klonk het. Uitspraak op 19 februari.