Afbraakwerken aan woning stilgelegd 11 mei 2018

02u43 0

De milieuambtenaar van Ternat heeft woensdag de afbraakwerken aan een woning in de Chrysantenlaan laten stilleggen. Een aannemer was er dakpannen in asbest aan het verwijderen, maar hield daarbij te weinig rekening met de strenge wetgeving. "De werknemers gooiden de leien vanaf het dak naar beneden op de grond", weet milieutoezichthouder Jurgen Thiebaut. "Daardoor braken de asbestleien in stukjes en dat is gevaarlijk, omdat er dan asbest vrij komt."





Volgens Thiebaut moeten de leien voorzichtig van het worden gehaald om ze nadien in een speciale container te deponeren. De aannemer kan zijn klus hervatten als hij voldoet aan de reglementering.





(WDS)