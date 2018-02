2.500 toeschouwers voor Midwinter Lombeek 05 februari 2018

02u39 0 Ternat Zo'n 2.500 bezoekers zijn zaterdag naar het centrum van Sint-Katherina-Lombeek getrokken voor de negende editie van Midwinter Lombeek, intussen uitgegroeid tot een klassieker.

Senioren kwamen al vanaf de namiddag aan hun trekken met een dansnamiddag in zaal De Ploter. Kinderen beleefden vervolgens de tijd van hun leven met een beleef- en doe-parcours. 's Avonds gingen de optredens van start, zowel op het grote buitenpodium als in de champagnetent. Kippenvelmoment was het optreden van Bar Cigar. Peter 'Leydt' Leyder (46), die in de organisatie zat, overleed eind januari. Zijn twee vrienden, met wie hij Bar Cigar vormde, brachten een pakkend nummer, waarna ook muziek van Peter werd gedraaid. Dit jaargaat de opbrengst naar een lokaal G-sport-initatief. (TVP)