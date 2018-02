"Zijn muziek op StuBru: dat was Leydt's droom" VRIENDEN WILLEN PETER LEYDER IN DE AFREKENING STEMMEN WIM DE SMET

10 februari 2018

02u26 0 Ternat Twee weken na zijn onverwachte dood willen de vrienden van zanger en gitarist Peter Leyder een van zijn nummers in De Afrekening van StuBru stemmen. "Een liedje van hem op StuBru, dat was de grootste droom van Leydt."

Peter Leyder, in Ternat bekend als 'Leydt', overleed op 26 januari. Nadat hij zijn jongste dochter naar school had gebracht, werd hij plots onwel in zijn wagen. De hulpdiensten probeerden Leydt nog te reanimeren maar alle hulp kwam te laat.





Leydt was een bekend én bemind figuur in Ternat. Als enthousiaste frontman van de rockband Pearly Pete maakte hij zich onsterfelijk op menig podium. Maar ook in het gewone leven bleek Leydt geen gewone kerel. "Eigenlijk kon hij de grootste ambetanterik uithangen, maar tegelijk was hij de warmste mens die ik ooit gekend heb", zegt vriend Geert Swaelens. "Hij kon mensen motiveren, lanceerde de gekste ideeën. Hij was ook visionair. Leydt was een marketeer. Hij was al met sociale media bezig toen Facebook nog onbekend was."





Maar Peter Leyder ademde ook muziek. "Zijn hoofd zat vol met creativiteit", getuigt zijn bloedbroeder Stefaan Robrechts van Pearly Pete. "Leydt was fan van StuBru. Maar ook van Crowded House, een groep die in de jaren '80 en '90 zeer populair was. Ooit kwam Crowded House optreden in de AB. Leydt sloeg erin om samen met zanger Neal Finn op het podium te staan. Samen brachten ze 'Better be home soon', een van de grootste hits van Crowded House. Leydt straalde. Hij zong fantastisch."





Omdat hij er altijd van droomde om ooit op Studio Brussel gedraaid te worden, willen zijn vrienden die droom postuum waarmaken. "Dat idee ontstond tijdens Midwinter, vorig weekend", vertelt Stefaan. "Eigenlijk hadden Leydt en ik daar samen moeten optreden. Door zijn plotse overlijden is dat dus niet gelukt (stil). Maar we hebben wel stilgestaan bij hem tijdens een afscheidsplechtigheid in De Ploter. En iemand kwam met het idee om een van zijn liedjes in De Afrekening te stemmen. We vonden dat een prachtig idee."





Oproep op Facebook

Via Facebook werden vrienden en sympathisanten opgeroepen om het nummer 'Sharleen' aan te duiden voor een plekje in De Afrekening. En bij Studio Brussel kregen ze ook al lucht van de plannen om Pearly Pete en Leydt een mooi eerbetoon te bezorgen. "We hebben al contact gehad met Studio Brussel en Leydt zal effectief op Stu Bru gedraaid worden", zegt Stefaan. "Normaal zullen we dinsdagochtend naar de studio mogen komen. We wachten nog op de exacte details. Het wordt een prachtig eerbetoon. En dat heeft Leydt dubbel en dik verdiend."