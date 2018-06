'Voor Ternat' geeft aftrap kiesstrijd NIEUWE BURGERLIJST STELT ZICH VOOR OUD-BURGEMEESTER PARYS HAAKT AF WIM DE SMET

12 juni 2018

02u37 0 Ternat Ternat is een politieke partij rijker: 'Voor Ternat'. De burgerlijst is het geesteskind van burgemeester Luc Wachtelaer en voormalig schepen Kathleen Platteau. Oud-burgemeester Ronald Parys haakt dan weer af voor de verkiezingsstrijd.

De voetbalvelden van FC Bareel vormden het decor voor de amusante foto die straks in alle brievenbussen van Ternat belandt. De kandidaten van 'Voor Ternat' poseren in een roze voetbaluitrusting, een knipoog naar het nakende wereldkampioenschap. De initiatiefnemers van de nieuwe lokale lijst willen zo benadrukken dat ze 'in team' naar de kiezer stappen.





'Voor Ternat' wil ook aan 'zandloperpolitiek' doen. "Dat betekent dat we permanent de stem van de burger willen horen in het gemeentehuis", aldus lijsttrekker Luc Wachtelaer. "Ideeën worden aangebracht door de burger, wij verzamelen ze en werken ze uit tot een concreet voorstel. Nadat het onderwerp op de gemeenteraad gebracht is, wordt de zandloper omgedraaid en brengen de verkozenen de burger op de hoogte van de evoluties rond het thema."





Einde van LVB

De nieuwe lijst staat voor een grote uitdaging. De traditionele LVB, die sinds 1976 de lakens uitdeelt in Ternat, spatte in de voorbije twee jaar uit elkaar. De LVB'ers zwerven intussen uit naar CD&V, Open Vld, en uiteraard ook naar 'Voor Ternat'. Luc Wachtelaer, verkozen op de LVB-lijst, voert aan, terwijl zijn partijgenote Kathleen Platteau de lijst duwt. Op de tweede plaats staat Ines Swaelens, de jonge vrouw die als vertegenwoordiger van de Vlaamse jeugdraad al een toespraak hield tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Plaats drie is voor Hannes Verdoodt, zoon van de bekende architect Lode Verdoodt. Cafébaas Timo Schoukens van De Nachtmis krijgt de vierde plaats, terwijl de vijfde voor voormalige LVB-schepen Armand Van Malderen is.





Gevestigde waarden

Andere bekende namen zijn Hilde Vandercruys (Musikalo) op de twaalfde plaats, cafébaas Kris De Meuter van Manu op de veertiende plaats, en voormalig OCMW-voorzitter Marc Faes (ook van LVB) op de vierentwintigste plaats. "Bij de samenstelling van de lijst heeft iedereen inspraak gekregen", klinkt het. "Iedereen die positief en transparant wou meewerken, kreeg de kans om zich kandidaat te stellen. Op de goedgekeurde lijst is er een evenwicht tussen jonge kandidaten en gevestigde waarden."





Eén van die gevestigde waarden haakt intussen wel af. Ronald Parys (63), die sinds 1976 in de gemeenteraad zetelde en zestien jaar lang burgemeester was, houdt de politiek voor bekeken. "Ik betreur het uiteenvallen van LVB", aldus Parys. "Ik zie dat er in veel gemeenten nu zo'n burgerlijsten gevormd worden. Maar eigenlijk was de LVB ook altijd al zo'n onafhankelijke lijst. Wij begonnen ermee in 1976 - blijkbaar hebben we te vroeg gelijk gehad. Nu wordt ons voorbeeld door iedereen overgenomen."





Spijt heeft Parys niet. "Ik vind het jammer dat het LVB-project gekelderd is, maar ik ben zelf op een leeftijd gekomen waar je andere prioriteiten stelt. Ik zie niet in hoe ik in de toekomst nog een nuttige rol zou kunnen spelen. Daarom neem ik niet langer deel aan de verkiezingen."