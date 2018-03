"Problemen oplossen. En niet aan de toog" POPULAIRE CAFÉBAZEN GOOIEN ZICH IN VERKIEZINGSSTRIJD WIM DE SMET

07 maart 2018

02u58 0 Ternat De onafhankelijke burgerlijst 'Voor Ternat' mag voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op twee kleppers van formaat rekenen: Kris De Meuter (41) van café Manu en Timo Schoukens (36) van café De Nachtmis.

'Voor Ternat' is de nieuwe partij die voortkwam uit het burgerinitiatief High Five. Zowel Kris De Meuter als Timo Schoukens waren meteen geïnteresseerd en krijgen op 14 oktober een plaats op de nieuwe lijst. "In plaats van de problemen aan de toog op te lossen, willen wij ook echt iets doen", vertelt Kris De Meuter. "Timo weet heel goed wat er leeft in Lombeek, en ik hoor de verhalen uit Ternat. De politiek in onze gemeente heeft een negatieve bijklank. Wij willen dat graag veranderen en samen met andere mensen, over de partijgrenzen heen, de problemen aanpakken. De inwoners kunnen daar alleen maar wel bij varen."





"Het burgerinitiatief sprak me meteen aan", pikt Timo Schoukens in. "Er werden mensen samengebracht die goede ideeën hebben. Die gaan we nu omzetten in actiepunten. En onze ambassadeurs stappen daarmee naar de gemeenteraad. We maken deel uit van een brede beweging. Het bewijs? Drie voorzitters van gemeentelijke adviesraden sloten zich al bij ons aan."





Scheurlijst

'Voor Ternat' wordt gezien als een soort afscheuring van de oorspronkelijke LVB, een overwegend liberaal gezinde centrumlijst die decennialang de plak zwaaide in Ternat. Een deel ervan komt nu op onder Open Vld-vlag. Maar huidig burgemeester Luc Wachtelaer - ook een LVB'er - kiest voor het nieuwe 'Voor Ternat'. "Luc is samen met oud-schepen Katleen Platteau één van de trekkers", luidt het bij Timo. "Maar onze lijst is niet de opvolger van de LVB, dat is duidelijk. Wij gaan het anders aanpakken. In plaats van de mensen op te leggen wat er gaat gebeuren, willen wij hen net betrekken bij het politiek proces en samen oplossingen zoeken."





De cafébazen hopen dat vooral de lijst zelf een succes wordt. "Mijn eigen score vind ik niet zo belangrijk", vertelt Kris. "Als cafébazen kennen wij veel mensen, dat klopt. Maar dat betekent nog niet dat je ook meteen een topscore haalt. Er zijn ook mensen die zich afvragen wat zo'n cafébaas in de politiek kan gaan doen. (lacht) Het resultaat van onze lijst is ook belangrijker dan het aantal persoonlijke stemmen. Wij zijn maar twee schakeltjes in dit hele project."





Dat een cafébaas niets te zoeken heeft in de politiek, wuift Timo weg. "Bang om klanten te verliezen zijn we niet. Wij staan op een politiek neutrale lijst, zonder specifieke kleur. En we willen ook heel positief aan politiek doen. Iedereen blijft welkom, iedereen doet zijn ding. Ik heb er zelf ook absoluut geen problemen mee dat klanten voor een bepaalde partij stemmen of opkomen. En ik hoop dat de mensen mij die keuze ook gunnen."