'Outdoor Ternat'schiet uit startblokken SITE KFC WAMBEEK KRIJGT KUNSTGRASVELD EN NIEUWE KLEEDKAMERS WIM DE SMET

11 juni 2018

02u35 0 Ternat Goed nieuws voor de voetbalfans: de aanleg van een nieuw kunstgrasveld en nieuwe kleedkamers op de site van KFC Wambeek is van start gegaan. Het ambitieuze project kost 600.000 euro en wordt gefinancierd door voetbalclubs KFC Wambeek, FC Dames Ternat en het gemeentebestuur.

De aanleg van een synthetisch voetbalveld was een noodzaak. Vooral voor KFC Wambeek dat 320 leden telt, verdeeld over 20 ploegen. "We willen onze jongeren een goede voetbalopleiding meegeven, maar in de winter zitten we hier vier maanden in de modder te ploeteren", zegt voorzitter Jos Donvil. "Kleintjes van 6 of 7 jaar krijgen in die smurrie geen bal vooruit getrapt. Hoog tijd voor verandering dus: als we niets hadden ondernomen, zou de toekomst van onze club in het gedrang zijn gekomen. De gemeenten Lennik en Ternat zijn de enige twee in ons arrondissement waar nog geen kunstgrasveld ligt."





De voetbalsite in Wambeek is eigendom van de familie De Troch, bekend van de gelijknamige brouwerij, maar de voetbalclub huurt de grond. De club beschikt er over drie grote voetbalvelden en twee duiveltjesterreintjes. "We hebben gesprekken aangeknoopt met het gemeentebestuur", vertelt Donvil. "Daar was men onmiddellijk bereid om mee te werken. Met de aanleg van een kunstgrasveld kunnen we een duiveltjesveld opofferen en komt er extra ruimte vrij."





Meer bezoekers lokken

Het clubbestuur sloot meteen ook een overeenkomst met FC Dames Ternat, een vrouwenvoetbalclub met eigen jeugdwerking en meer dan 90 leden. "We gaan samen investeren in de nieuwe infrastructuur", zegt voorzitter Luc Borreman van de damesclub. "Er komt een nieuw kunstgrasveld op het A-terrein. We bouwen nieuwe kleedkamers en zullen de parking uitbreiden. Want als we meer bezoekers naar hier lokken, zullen er ook meer auto's zijn. We willen de buurt niet lastigvallen door die wagens op straat te laten parkeren."





Het project kreeg ook al een naam: Outdoor Ternat. Kostprijs: 600.000 euro. "De clubs nemen 51 procent van dat bedrag voor hun rekening, de gemeente de overige 49 procent", pikt Jos Donvil in. "De gemeente helpt ons dus, maar wordt geen mede-eigenaar van de site. We gaan nu een vzw oprichten die de infrastructuur zal beheren. In die vzw zetelen leden van beide clubs. De sportieve werking verloopt echter wel gescheiden."





De sportsite Outdoor Ternat lokt meteen ook andere clubs en verenigingen. "De KLJ zal ook naar hier komen en van het tweede duiveltjesveld maken we een speelweide met petanquebaan. Bovendien zullen we ons ook openstellen voor andere sporten, zo wil joggingclub 't Hol Op hier zijn thuisbasis vestigen bijvoorbeeld. Tot slot zijn ook contacten met een padelclub en de moutnainbikers."