‘King Kong’ bijt agent WHW

26 maart 2019

13u08 0 Ternat Een 40-jarige Brusselaar riskeert 15 maanden cel voor weerspannigheid. De man beet een agent in de hand nadat hij eerst wilde wegvluchten voor een verkeerscontrole. “Ik wilde niet terug naar de gevangenis”, klonk het tegen de rechter.

De man sleept een imposant strafblad met zich mee. Hij werd al meermaals veroordeeld voor verschillende feiten. Ook zat hij geruime tijd -naar eigen zeggen onterecht- in de gevangenis. “Ik was een King Kong die voor niemand achteruit ging”, verwoordde hij het zelf tegen de rechter. Toen hij op 12 februari in Ternat een patrouille verkeerscontroles zag uitvoeren voelde hij de bui al hangen. Niets van verzekeringsdocumenten was immers in orde. Hierop trachtte hij te vluchten. Zonder succes, want hij kon al snel door de agenten tegengehouden worden.

Beet

De man verzette zich echter met geweld tegen de politie, schopte in het rond en raakte daarbij een politiecombi. Hier bleef het niet bij. Hij haalde ook uit naar de agenten en beet één van hen zelfs in de hand. “Dergelijke feiten van weerspannigheid en geweld tegen de politie vragen om een strenge straf, ik vorder 15 maanden cel”, aldus de procureur. De dertiger zelf gaf toe dat hij in de fout was gegaan. “Ik ben in paniek geslagen bij het zien van de agenten”, klonk het, “ik had niet de bedoeling om hem te bijten. Ik was over mijn toeren. Ik wilde echt niet terug naar de cel gaan. Uitspraak op 23 april.