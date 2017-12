"En nu nog graag samen oud worden" De warmste verhalen van 2017 | Marcel (86) en Josephine (85) gaven elkaar in april hun jawoord WIM DE SMET

02u24 0 Mozkito Josephine en Marcel in hun nieuwe veranda. "Als het straks warmer wordt, gaan we hier mooie momenten meemaken." Ternat Een huwelijksreis? Hoefde niet, ze hadden genoeg aan elkaar. Pardon, ze hébben genoeg aan elkaar. Acht maanden na hun trouwpartij zien Marcel Callebaut (86) en Josephine Nieuwborght (85) er zo mogelijk nog gelukkiger uit. "Ik ben zelfs wat kilootjes bijgekomen", knipoogt zij. "Door zijn kookkunsten, hé. Dus schrijf maar niet dat ik in verwachting ben!"

Liefde en hartstocht was het, toen Marcel en Josephine dit voorjaar beslisten om in het huwelijksbootje te stappen. Op hun leeftijd mogen we dat uitzonderlijk noemen, maar voor de tortelduifjes was het niet meer dan logisch. "Ik heb een zeer gelukkig huwelijk van zestig jaar achter de rug", vertelde Marcel destijds. "Mijn vrouw Madeleine is lang erg ziek geweest, maar ik heb haar nooit willen achterlaten. Haar kaars is uiteindelijk stilletjes uitgegaan. Ze is in mijn armen gestorven... Maar we waren getrouwd tot de dood ons scheidt. Dat hebben we elkaar plechtig beloofd en daar heb ik me ook aan gehouden."





Josephine werd in februari van dit jaar weduwe, toen haar man Jozef in het rusthuis overleed. Het was in datzelfde rusthuis dat Marcel haar ontmoette. "Ik kende haar man goed", aldus Marcel. "Jozef heette hij. Een fervent wandelaar die de Dodentocht dertien keer uitgestapt heeft. Vlak voor zijn dood vertelde hij me dat hij niet wilde dat zijn vrouw alleen zou blijven. En hij vond mij de geschikte man om bij haar te zijn. Dat vertelde hij me met tranen in de ogen... Na zijn overlijden ben ik vrij snel op Josephine toegestapt. Ik was bang dat, als ik te lang zou wachten, er andere kandidaten genoeg zouden zijn."





"Dat was niet overdreven, want ik had veel keuze, hoor", pikt Josephine glimlachend in. "Ik heb er een nacht lang goed over nagedacht en daags nadien heb ik 'ja' gezegd. Wanneer ik in de ogen van Marcel kijk, ben ik op slag verliefd - ook al is hij een beetje kleiner dan ik. En trouwen, dat is ook iets voor mensen van onze leeftijd, dus waarom niet? Er waren ook mensen die ons aangeraden hebben om in het huwelijksbootje te stappen omdat je dan minder belastingen moet betalen."





Joris Huysmans

Alles prima in de slaapkamer

En die befaamde huwelijksnacht, daar zijn Marcel en Josephine altijd heel open over geweest. "We hebben niet gewacht tot we getrouwd waren, hoor. Wat had je gedacht? En alles gaat nog altijd prima. We hebben daar geen hulp bij nodig! (lachen)"





Het koppel trouwde in april, en acht maanden later zijn ze nog altijd even gelukkig. "Alles gaat hier prima", klinkt het. "We hebben nog geen seconde spijt gehad van onze keuze, doodgelukkig zijn we. We genieten met ons tweetjes volop van het leven. Zo gaan we regelmatig een hapje eten in restaurant 't Serclaes, aan het station."





Een huwelijksreis hoefde niet, en daar zijn Josephine en Marcel vandaag nog altijd van overtuigd. "Al die verre reizen hebben we niet nodig. Na Nieuwjaar gaan we wel eens naar Duitsland en Nederland. Samen met vrienden schrijven we ons in voor een busreis. Vier dagen zijn we dan weg. Dat is genoeg."





Opmerkelijk: Josephine is sinds haar huwelijk ook enkele kilootjes bijgekomen. "Maar schrijf maar niet dat ik in verwachting ben, want dat is zeker niet het geval", lacht ze. "Ik weeg inderdaad drie kilo meer, maar dat komt door het mooie leven dat ik nu heb. Marcel doet alles voor mij: hij kookt, doet de afwas, kuist het huis. Een echte huisman! En hij is een koning in de keuken, hoor. De maaltijden die hij maakt, zijn vaak beter dan wat we in een restaurant voorgeschoteld krijgen." Marcel grinnikt trots. "De soepen die ik maak, zijn - echt waar - niet te overtreffen. Witloof is nog zo'n specialiteit van mij. Vorige week heb ik nog een volle kom gestoofd witloof bereid, en Josephine heeft het allemaal opgegeten. En ook witloof in hespenrolletjes maak ik klaar zoals geen ander dat kan."





Veranda

Na hun huwelijk lieten Marcel en Josephine ook nog een veranda bouwen. "Sommige mensen zouden zeggen dat je zo'n investering op onze leeftijd niet meer moet doen", bedenkt Marcel. "Maar dat is eigenlijk flauwekul. Josephine wou zeer graag een veranda, dus is er ook een veranda gekomen. Mijn zoon is een professionele verandabouwer, een echte stielman. Hij heeft ze geplaatst, met de beste materialen. Nu, eerlijk gezegd, mij interesseerde zo'n veranda niet echt. Ik ben al blij wanneer ik er ook eens in mag zitten. (lacht) Maar we gaan nu vooral genieten. In de winter hebben we niet veel aan die veranda, maar als het straks warmer wordt, dan gaan we hier schone momenten meemaken. We willen graag samen oud worden. En de zon die op de veranda schijnt, kan ons daar alleen maar bij helpen. En geef toe, het is toch plezant om hier te zitten?"