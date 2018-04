"Die anabolen? De zomer komt eraan, hé" 11 april 2018

Een drugsdealend koppel uit Ternat werd veroordeeld tot respectievelijk zes maanden cel met uitstel, en tien maanden cel.





De bal ging aan het rollen nadat agenten een klant van het dealende duo konden oppakken. De man bleek cannabis te verhandelen terwijl zijn partner soms een handje toestak. Tijdens een huiszoeking werden ook nog eens anabole steroïden gevonden. "De zomer komt eraan, dus dan moet ik er fit uitzien", was zijn uitleg. Maar daar had de rechter een gevat antwoord op. "U weet het bij deze dames: hij heeft in de winter gewoon een kiekenborstje, zoals het merendeel van de mannen."





