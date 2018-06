'Bankoplichter' krijgt vrijspraak 26 juni 2018

02u26 0 Ternat Een 22-jarige Nederlander die aankeek tegen achttien maanden cel voor de oplichting van een vrouw uit Ternat, is uiteindelijk vrijgesproken.

Het slachtoffer kreeg begin vorig jaar een e-mail van Argenta Belgium, met de mededeling dat ze een nieuwe digipass moest aanvragen. Om dat te kunnen doen, moest ze enkele links aanklikken. Vervolgens kwam ze terecht op de website van Argenta - althans, dat dacht ze. Daar voltooide ze de aanvraag door enkele persoonlijke bankgegevens in te geven.





Te weinig bewijzen

Even later kreeg ze een telefoontje van een echte medewerker van Argenta, met de vraag of het klopte dat zij 8.161 euro overgeschreven had naar een Nederlands rekeningnummer. Pas toen begon het haar te dagen dat ze opgelicht was. Het onderzoek leidde de speurders naar Nederlander Esteban D., die vervolgens gedagvaard werd. Maar hij bleef bij hoog en bij laag beweren van niets te weten. En omdat de rechter oordeelde dat er te weinig bewijzen tegen de twintiger waren, werd hij vrijgesproken.





(WHW)