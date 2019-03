Zware brand in magazijn van lederrestaurateur Kristof Pieters

30 maart 2019

20u14 0 Temse In de Haverheidelaan in Temse heeft vrijdag in de late avond een felle brand gewoed in een magazijn van een bedrijf gespecialiseerd in de renovatie van onder meer lederen meubelen.

In het magazijn van het bedrijf ‘Project met Effect’ waren heel wat brandbare producten zoals verf en thinner aanwezig. Dat zorgde ervoor dat het vuur snel om zich heen kon grijpen. Gelukkig werd de brand nog vrij snel opgemerkt. De opgeroepen brandweer van de posten Temse en Sint-Niklaas kon voorkomen dat het vuur het volledige magazijn in de as legde, en ook overslag naar de aanpalende woning kon vermeden worden. Toch is de schade aan het getroffen gebouw aanzienlijk. De brand ging ook gepaard met een hevige rookontwikkeling die een tijdlang in het industrieterrein bleef hangen en zelfs tot op de N16 en de E17 waarneembaar was. Wat de oorzaak van de brand is, is niet duidelijk. Er raakte niemand gewond.