Zomerbar Koer Bonjour krijgt vervolg 20 maart 2018

De organisatoren van Koer Bonjour plannen een tweede editie van hun populaire zomerbar op de speelplaats van basisschool De Klimroos in de Theo de Deckerlaan. "We hadden vorige zomer de eer de allereerste zomerbar van Temse te zijn. De opkomst was onverwacht groot. We hadden nooit gedacht dat we elk weekend meer dan 500 bezoekers zouden krijgen", zeggen Wim Van Braeckel, Maarten Mertens, Cedric Van Laeken, Yannick Gils, Samuel Goossens en Hans Verbeke. Daarom komt er een vervolg. "Bezoekers vragen erom. Aan de formule komen we weinig, we willen wél alles een niveau hoger tillen, van het eten en drinken, de muziekgroepen tot de aankleding." Koer Bonjour zal plaatsvinden van 19 juli tot en met 19 augustus, telkens op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. (JVS)