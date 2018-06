Zestigplussers krijgen 'vélo-droom' ter beschikking 15 juni 2018

03u04 0

Verenigingen, hulpverleners, mensen met een beperking en zestigplussers in Temse kunnen voortaan rekenen op de 'vélo-droom'. Dat is een elektrisch aangedreven bakfiets die de gemeente en het OCMW hebben aangekocht, met steun van de provincie. "Doel is Temse en zijn inwoners warm te maken om weer te fietsen en hen de fietservaring te laten herbeleven. De 'vélo-droom' is er voor iedereen, maar richt zich in de eerste plaats op zestigplussers en mensen met een beperking. Iedereen kan de fiets gebruiken, vrijwilligers staan klaar om te duwen op de pedalen", klinkt het bij schepen voor Ouderenbeleid Hugo Maes (CD&V) en OCMW-voorzitter Werner Maerevoet (N-VA), die een testritje maakten met de vélo-droom. (JVS)