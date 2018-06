WoonAnker wordt WoonAnker Waas 28 juni 2018

02u52 0

Sint-Gillis-Waas





WoonAnker, de sociale huisvestingsmaatschappij van Temse, is een fusie aangegaan met Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen uit Sint-Gillis-Waas, Stekene en Nieuwkerken-Waas. Met deze fusie wordt de nieuwe maatschappij, die voortaan door het leven gaat als WoonAnker Waas, een evenwaardige partner van de sociale woonmaatschappijen uit Beveren, Sint-Niklaas, Lokeren en Hamme. Met om en bij de 1.800 woningen is Woonaker Waas meteen de tweede grootste maatschappij in het Waasland. De eerste voorzitter van WoonAnker Waas wordt Koen De Clercq, algemeen directeur is Etienne Audenaert. Alle personeelsleden behouden hun plek en kunnen maximaal in hun plaatselijk kantoor aan de slag blijven. De huidige kantoren van Temse en Sint-Gillis-Waas worden als lokaal ankerpunt behouden om de lokale invulling te kunnen garanderen. (JVS)