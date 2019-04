WoonAnker Waas-voorzitter Koen De Clercq neemt ontgoocheld afscheid van politiek en CD&V: “Kan mij niet langer vereenzelvigen met deze partij” JVS

08 april 2019

12u41 0 Temse Na twaalf jaar is Koen De Clercq volgende maand geen voorzitter meer van huisvestingsmaatschappij WoonAnker Waas. Vanaf 8 mei neemt voormalig schepen Franky De Graeve (CD&V) die functie over. Iets wat bij Koen De Clercq voor veel ontgoocheling zorgt. Hij is uit CD&V gestapt én verlaat meteen ook de politiek. “Er is een anti-campagne tegen mij gevoerd. Als financiële redenen de voorrang krijgen op een goede werking en een gepassioneerd voorzitter, dan kan ik mij niet langer vereenzelvigen met deze partij.”

Koen De Clercq was twaalf jaar voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij, eerst nog de Bouwmaatschappij van Temse en sinds vorig jaar WoonAnker Waas. Aan zijn mandaat komt op 8 mei een einde. En die politieke wissel gebeurde niet in een goeie verstandhouding. “Het partijbestuur heeft mij ondanks mijn kandidatuur niet meer herverkozen als voorzitter van WoonAnker Waas. Franky De Graeve, pertinent tegenstander van sociale huisvesting, meende recht te hebben op dat zitje om zijn verloren gegane schepenwedde te compenseren. Als financiële redenen de voorrang krijgen op een goede werking en een gepassioneerd voorzitter, dan kan ik mij niet langer vereenzelvigen met deze partij”, laat Koen De Clercq weten.

“Ik was voorzitter van CD&V Temse tussen 2000 en 2009. Ik leidde de verkiezingscampagnes van 2006, 2012 en 2018. Ik was webmaster en beheerde de website en sociale media gedurende meer dan 15 jaar. De website van CD&V Temse was in die periode de meest actuele en meest populaire, waarvoor we zelfs van de oppositiepartijen lof kregen. Ik was mee de motor achter de drie edities van de quiz ‘De Slimste Straat van Temse’, een organisatie van CD&V Temse. Al deze energie werd niet meer gehonoreerd in een mandaat. Er werd zelfs een anti-campagne opgezet tegen mij, intern bij CD&V. Daarom verdwijn ik op 8 mei ook volledig uit de politiek in Temse. Ik ben niettemin blij deze periode af te sluiten met de beste financiële resultaten ooit voor de huisvestingsmaatschappij.”