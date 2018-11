WoonAnker Waas pompt 20 miljoen euro in renovatie van 455 woningen JVS

19u35 0 Temse Sociale huisvestingsmaatschappij Woonanker Waas gaat ruim 20 miljoen euro investeren in de renovatie van woningen in Sint-Gillis-Waas, Stekene en Nieuwkerken.

In totaal gaat het om 455 woningen die aangepakt zullen worden, opgedeeld in vier groepen. Het gaat om 144 woningen in de Bloemenwijk in Stekene, 88 woningen in de Bagoniewijk in Sint-Pauwels, 110 woningen in de Hoge Moer en Buitenstraat in De Klinge en de Teerlingwijk in Meerdonk, en 113 woningen in de Pompstraat in Sint-Gillis-Waas, Reynaertlaan in Kemzeke, Kasteelstraat in Klein-Sinaai en in Nieuwkerken. Voor elke groep werd een architectenbureau aangesteld.

“De ontwerpers zijn gestart met de voorbereiding en hebben de verschillende types woningen bezocht”, zegt Koen De Clercq, voorzitter van Woonanker Waas. “De bewoners werden schriftelijk op de hoogte gebracht van de geplande renovaties. Bedoeling is om in 2020 met de werken te beginnen. Naast deze grote renovatie plannen we ook in Temse verdere verbeteringen aan de woningen en appartementen. We hebben hier overigens al heel wat inspanningen geleverd. Zo was de huisvestingsmaatschappij in Temse de eerste in Vlaanderen die voldeed aan de energetische vereisten voor 2020.”