Wim Van Rossen lijsttrekker voor Open Vld

Wim Van Rossen is de lijsttrekker van Open Vld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De 45-jarige burgerlijk ingenieur uit Steendorp werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 meteen verkozen. Hij was van 2005 tot 2007 voorzitter van Interwaas. In de daaropvolgende bestuursperiode was hij voorzitter van de gemeenteraad en nadien schepen. In 2012 kreeg hij vanop de derde plaats 520 voorkeurstemmen. Vanuit de oppositie leidt hij momenteel de Open Vld-fractie. "Wim heeft het geknipte profiel om de liberale ploeg naar de verkiezingsoverwinning te leiden", stelt de lokale Open Vld-voorzitter Philippe Heyvaert ambitieus. Wim Van Rossen zelf ziet belangrijke uitdagingen, zeker in het centrum van Temse. "De renovatie van het centrum speelt een cruciale rol om van Temse weer een aantrekkelijke gemeente te maken op vlak van wonen, winkelen en werken. Verder wil Open Vld in Temse een taxshift. "We zijn fel gekant tegen de onredelijke verhoging van de gemeentelijke belasting op eigendom en uitrustingsgoederen met zowat 33 procent, zoals de CD&V/N-VA-meerderheid invoerde. Ook moet er dringend werk gemaakt worden van een middenstandsplan." (JVS)