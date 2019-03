Werken Guido Gezelleplaats-Stationsplein: tunnel vanaf maandag ook afgesloten voor voetgangers en fietsers JVS

07 maart 2019

15u56 0 Temse De tunnel aan de Guido Gezelleplaats in Temse wordt vanaf maandag 11 maart ook afgeslotenvoor voetgangers en fietsers. Deze nieuwe fase in de werkzaamheden aan het station van Temse duurt tot en met 3 april.

De werkzaamheden ter hoogte van de tunnel aan de Guido Gezelleplaats en het Stationsplein gaan volgende week een nieuwe fase in. Vanaf 11 maart zal de tunnel ook afgesloten worden voor voetgangers en fietsers. “Zonder weerverlet zullen deze werkzaamheden duren tot en met 3 april, waarna voetgangers en fietsers de tunnel terug kunnen gebruiken”, laat het gemeentebestuur weten. Voor het andere verkeer blijft de tunnel afgesloten tot eind april.

Een omleiding voor voetgangers is gepland via Viadukt, Krijgsbaan en Parklaan in beide richtingen. Voor fietsers is dat via Stationsstraat, Consciencestraat, Wilfordkaai en Rik De Rycklaan, in beide richtingen.