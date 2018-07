Werken fietssnelweg N41 van start 27 juli 2018

02u35 0 Temse Op maandag 6 augustus gaan de werken voor de doortrekking van het fietspad langs de N41 van start.

Met deze werken trekt het Agentschap Wegen en Verkeer het dubbelrichtingsfietspad langs de N41 door tot in Temse. Daarmee komt er een fietspad vanaf de rotonde in Elversele tot aan de Dendermondsesteenweg in Hamme. Tegelijkertijd zal er gestart worden met de heraanleg van de oostelijke ventweg (Pontweg) naast de tunnel in Elversele. Het fietspad wordt aangelegd aan de oostzijde. Daarom is de oostelijke ventweg tijdens de werken afgesloten voor doorgaand verkeer van de Drapstraat tot aan de rotonde in Elversele en zal het wegdek gelijktijdig heraangelegd worden. Voor het autoverkeer is er een omleiding via de tunnel onder de rotonde door en verder langs de Kettermuitstraat en de Hogenakkerstraat. Fietsers volgen de omleiding aan de westzijde van de N41 tot aan de rotonde. Ook de rotonde boven de tunnel wordt tijdens deze periode één dag volledig afgesloten voor de vernieuwing van de toplaag en het aanbrengen van de markeringen.





Van 28 tot 31 augustus krijgt het wegdek ook een nieuwe asfaltlaag, van de Durmebrug tot aan de tunnel onder de rotonde. Door de combinatie met de werken die op dat moment plaatsvinden op de oostelijke ventweg wordt zeker die vier dagen grote hinder verwacht. "We raden doorgaand verkeer dan ook aan de grote omleiding via de N47 en de E17 te volgen", klinkt het. (JVS)